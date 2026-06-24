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Стало известно, когда в России может появиться ЕГЭ по арабскому языку

ЕГЭ по арабскому языку может появиться в России не раньше 2033 года. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на Рособрнадзор.

Источник: Life.ru

Перед включением предмета в систему государственной итоговой аттестации для выпускников 11-х классов предстоит подготовить учебно-методическую базу для его преподавания. Завершение этой работы запланировано на 2030 год. После этого предусмотрен этап апробации экзаменационной модели. Проведение тестирования ЕГЭ по арабскому языку возможно не ранее 2032 года.

Напомним, министр просвещения РФ Сергей Кравцов ранее заявил, что российские школьники начнут изучать арабский язык по новой программе с 1 сентября. Специалисты подготовили и перевели на арабский язык народные сказки, книгу о России и произведения отечественных писателей. Эти издания уже передали партнёрам в ОАЭ.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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