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Сборная Англии сыграла вничью с командой из Ганы в матче ЧМ-2026

Сборная Англии сыграла вничью с футболистами из Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском Бостоне и завершилась со счетом 0:0.

Сборная Англии сыграла вничью с футболистами из Ганы в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в американском Бостоне и завершилась со счетом 0:0.

На данный момент англичане лидируют в турнирной таблице группы — всего у них четыре очка. Команда Ганы занимает второе место с аналогичным количеством баллов.

27 июня в заключительном матче группового этапа сборная Англии сыграет со спортсменами из Панамы, команда Ганы в этот же день встретится с хорватами.

Тем временем ФИФА направила в IFAB запрос на экстренное изменение регламента серии послематчевых пенальти. Организация настаивает на внедрении новой процедуры до начала стадии плей-офф ЧМ.

Федерация также обновила правила футбола в преддверии турнира. Так, в новых нормативах замененному игроку дается 10 секунд на то, чтобы покинуть поле. В противном случае его замену отложат на минуту.

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой, в свою очередь, допустил, что футболист Лионель Месси возглавит список лучших бомбардиров ЧМ после нынешнего мундиаля.