Мошенники придумали новый способ кражи данных летом: появилась афера с QR-кодами

С приходом тепла в России активизировались аферисты. Мошенники начали размещать в парках и у летних кафе QR-коды с обещанием бесплатного Wi-Fi. На самом деле коды перенаправляют на фишинговые ресурсы. Об этом РИА Новости рассказали в «Мошеловке» Народного фронта.