Ким Чен Ын заявил о планомерном развитии ядерной программы ВМС КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что программа оснащения военно-морского флота страны ядерным вооружением реализуется строго в соответствии с намеченным планом. Его цитирует ЦТАК.
Глава Северной Кореи отметил, что военно-морские силы КНДР превращаются в полноценный род войск, обладающий стратегическими средствами.
«Программа его оснащения ядерным оружием точно следует своему запланированному курсу», — подчеркнул Ким Чен Ын.
В КНДР приняли закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае атаки на Ким Чен Ына. Закон наделяет лидера полномочиями в отношении использования ядерного оружия и «монолитным командованием».
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