Поддельная медсправка может обернуться 8 годами колонии для хабаровчан

Приговор суда можно получить и за подделку справки об отсутствии «инфекционного заболевания, опасного для окружающих», к которым относятся ВИЧ, некоторые вирусные и геморрагические лихорадки, гепатит B, дифтерия, лепра, чума, холера, туберкулез, коронавирус, сибирская язва и другие патологии. Нарушителям грозит срок от двух до пяти лет колонии и штраф размером от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.