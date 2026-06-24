Поддельная медсправка может обернуться 8 годами колонии для хабаровчан

Россиян, в том числе хабаровчан, теперь ждет более суровое наказание за подделывание медицинских справок. В силу вступил закон, ужесточающий санкции за представление фиктивных документов. Максимальный срок, который сейчас можно получить за правонарушение, — 8 лет колонии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
За справки-подделки наказание предусмотрено в нескольких случаях. Например, реальный срок может грозить за изготовление, сбыт и использование документов об отсутствии опасных заболеваний. Правонарушителей ждет до четырех лет колонии и штраф на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы за год-два.
Приговор суда можно получить и за подделку справки об отсутствии «инфекционного заболевания, опасного для окружающих», к которым относятся ВИЧ, некоторые вирусные и геморрагические лихорадки, гепатит B, дифтерия, лепра, чума, холера, туберкулез, коронавирус, сибирская язва и другие патологии. Нарушителям грозит срок от двух до пяти лет колонии и штраф размером от 800 тысяч до 1,5 миллиона рублей.
Наибольший срок грозит тем, кто подделывает медицинские документы в составе организованной группы или по чьей вине массово заразились другие граждане. За данное правонарушение грозит до восьми лет тюрьмы и штраф до 3 миллионов рублей.
Напомним, что в мае этого года суд признал врача из Бикина виновным в выдаче поддельной справки. Сотрудник медицинского учреждения оформил пациенту фиктивный больничный лист для незаконного освобождения от работы. Теперь специалист обязан выплатить штраф на сумму 1,1 миллиона рублей.