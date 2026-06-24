В Хабаровске 24 июня на федеральной трассе Р-297 пройдут учения по ликвидации последствий ДТП

В Хабаровске сегодня, 24 июня, на федеральной дороге Р-297 состоятся межведомственные учения по ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, учения начнутся в 11:00 на участке ближе к мосту через реку Амур. В связи с этим возможны временные изменения в организации дорожного потока. Чтобы избежать задержек, водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и по возможности выбирать альтернативные пути объезда.
Спасатели просят участников движения быть внимательными на дорогах и следить за информационными знаками. Подобные учения проводятся регулярно и позволяют отработать взаимодействие всех экстренных служб — пожарных, спасателей, Госавтоинспекции и медиков — при ликвидации последствий аварий на федеральных трассах.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru