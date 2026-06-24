В Магаданской области пожарные провели учения в детском лагере «Северный Артек»

В Магаданской области в детском лагере «Северный Артек» прошли пожарно-тактические учения. Спасатели отработали действия при чрезвычайной ситуации, максимально приближенной к реальной. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, обеспечение безопасности детей во время летнего отдыха остаётся первостепенной задачей ведомства. По легенде учений возгорание произошло из-за замыкания электропроводки в одном из корпусов. Информация о случившемся оперативно поступила в пожарную охрану. Персонал лагеря немедленно приступил к эвакуации детей и организовал встречу прибывающих подразделений.
Первые огнеборцы, прибывшие на место, сосредоточились на спасении оставшихся в здании детей. Быстро оценив обстановку, они провели разведку для поиска и спасения пострадавших и одновременно приступили к тушению условного очага пожара. В ходе тренировки также проверили подъездные пути и источники наружного противопожарного водоснабжения.
В учениях участвовали пожарные расчёты Магаданского пожарно-спасательного гарнизона — семь единиц техники и 40 человек личного состава. Подобные тренировки проводятся регулярно во всех детских оздоровительных учреждениях региона.
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