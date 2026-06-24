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Скандал на ЧМ: Игрок сборной Англии отказался жать руку сопернику, обвинённому в изнасиловании

Защитник сборной Англии Джед Спенс не пожал руку полузащитнику сборной Ганы Томасу Парти перед матчем второго тура группового этапа чемпионата мира. Ранее африканского футболиста обвинили в изнасиловании.

Источник: Life.ru

Во время приветственной церемонии Спенс проигнорировал протянутую руку Парти. При этом остальные английские футболисты поприветствовали ганского полузащитника. Также болельщики сборной Англии освистали Парти при оглашении составов и продолжали свистеть при каждом его касании мяча в первом тайме.

В июле 2025 года Парти предъявили обвинения по пяти эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия в период с 2021 по 2022 год. В феврале 2026-го игроку предъявили новые обвинения по двум эпизодам изнасилования в отношении одной женщины в 2020 году. Футболист не признал вину ни по одному пункту и предстанет перед судом в июне 2027 года.

Парти пропустил первый матч сборной Ганы против Панамы из-за того, что власти Канады отказали ему в выдаче визы. При этом американцы впустили спортсмена в свою страну.

Ранее сообщалось, что сборные Англии и Ганы разошлись безголевой ничьей во втором туре группового этапа чемпионата мира. Встреча на Gillette Stadium в Массачусетсе завершилась со счётом 0:0 и стала одной из самых скучных на турнире — в первом тайме команды ни разу не ударили в створ ворот. 33-летний Парти, выступающий за испанский «Вильярреал», провёл на поле все 90 минут.

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