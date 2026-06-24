В ВОЗ рассказали, как снизить риски заболеваний летом

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мытье рук, соблюдение правил при приготовлении пищи и защита от укусов насекомых помогут снизить риски для здоровья летом, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
«Соблюдение правил безопасности при приготовлении пищи, тщательное мытье рук и защита от укусов насекомых и клещей остаются одними из наиболее эффективных способов снизить риски для здоровья в летний сезон», — рассказали агентству.
Одним из важных факторов, способствующих сезонному росту числа пищевых отравлений и инфекций, является повышение температуры в летние месяцы, отметили в организации.
«Однако температура — не единственный фактор. На сезонные закономерности распространения болезней также влияют условия окружающей среды, поведение людей, местная эпидемиологическая ситуация, охват вакцинацией и меры общественного здравоохранения», — подчеркнули в ВОЗ.