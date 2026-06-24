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Германия отказалась от строительства самых больших фрегатов со времен Второй мировой: вот чем их заменят

Spiegel: Германия заменит фрегаты «Нижняя Саксония» на корабли типа Meko.

Источник: Комсомольская правда

Германия отказалась от реализации планов по строительству серии крупнейших немецких военных кораблей со времен Второй мировой войны. Об этом сообщает журнал Spiegel.

По данным издания, министр обороны ФРГ Борис Писториус намерен прекратить проект по созданию фрегатов класса «Нижняя Саксония». На момент обсуждения расходы на программу уже превысили 2 млрд евро. По оценкам депутатов бундестага, они могут достигать 2,4 млрд евро.

Первоначально предполагалось построить четыре корабля стоимостью 5,27 млрд евро, однако в 2024 году заказ был расширен до шести фрегатов. Газета отмечает, что теперь вместо этого Писториус рассматривает закупку восьми фрегатов типа Meko.

Ранее Писториус заявил о выделении Украине дополнительных 400 миллионов долларов на ПВО и ракеты для Patriot. Глава Минобороны ФРГ добавил, что Берлин призывает других участников Контактной группы участвовать в финансировании закупок ракет PAC-3.

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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