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В России объяснили решение Трампа производить ракеты на автозаводах Ford и General Motors

Аналитик Коротченко: Трамп решил производить Patriot на фоне истощения арсеналов.

Источник: Комсомольская правда

Дональд Трамп решил задействовать конвейеры Ford и General Motors для выпуска ракет Tomahawk и Patriot из-за того, что американские арсеналы серьезно истощились в результате войны с Ираном. Об этом сообщил военный аналитик Игорь Коротченко для РИА Новости.

«Стремление президента Трампа развернуть дополнительные мощности по производству ракет Tomahawk и зенитных комплексов Patriot PAC-3 обусловлено существенным израсходованием арсеналов этого оружия у американской армии в ходе войны с Ираном», — уточнил эксперт.

Он считает, что подобный шаг Вашингтона вынужденный: выпуск современных ракет и систем ПВО требует много времени.

По словам Коротченко, аналогичный процесс идет в Европе. Берлин планирует наладить выпуск вооружений на мощностях немецких автоконцернов, которые утратили свои позиции на мировом рынке, в том числе из-за антироссийских санкций.

23 июня президент США объявил о возможном перепрофилировании американских автогигантов Ford и General Motors.

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