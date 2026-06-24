В России объяснили решение Трампа производить ракеты на автозаводах Ford и General Motors

Дональд Трамп решил задействовать конвейеры Ford и General Motors для выпуска ракет Tomahawk и Patriot из-за того, что американские арсеналы серьезно истощились в результате войны с Ираном. Об этом сообщил военный аналитик Игорь Коротченко для РИА Новости.