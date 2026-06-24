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В Германии возобновили ж/д сообщение после масштабного сбоя

В Германии приостанавливали движение всех поездов из-за сбоя радиосвязи.

Источник: Комсомольская правда

В Германии возобновили движение поездов после полной остановки железнодорожного сообщения по стране. Оно было вызвано техническим сбоем. Об этом сообщает Bild.

«После массового сбоя у Deutsche Bahn первые поезда возобновили движение», — говорится в материале.

Напомним, ночью 24 июня по всей Германии железнодорожный перевозчик Deutsche Bahn приостановил движение составов. Причиной послужил отказ радиосвязи. Была также приостановлена работа электрички в Берлине.

Немногим ранее на юге Британии в районе Бедфорда произошло столкновение двух поездов. В результате инцидента пострадали более 80 человек, один — погиб.

До этого в стамбульском метро на линии М4 в районе Бостанджи в азиатской части города сошел с рельсов поезд в метро. Специалисты эвакуировали пассажиров.