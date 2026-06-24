На Камчатке к новому отопительному сезону обновят 45 км инженерных сетей

«В Камчатском крае к новому отопительному сезону обновят 45 км инженерных сетей. Работы проводятся в рамках плановой подготовки к осенне-зимнему периоду 2026−2027 годов и направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры региона. В частности, в Тигильском муниципальном округе начат капитальный ремонт аварийных участков сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения. Общая протяженность участка составляет порядка 350 метров. Завершение работ запланировано на период с сентября по ноябрь текущего года», — говорится в сообщении.