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На Камчатке к новому отопительному сезону обновят 45 км инженерных сетей

Работы пройдут в том числе и в отдаленных районах края.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Порядка 45 км инженерных сетей обновят на Камчатке к новому отопительному сезону 2026−2027 годов. Работы пройдут в том числе в отдаленных районах Камчатки, сообщается на сайте краевого правительства.

«В Камчатском крае к новому отопительному сезону обновят 45 км инженерных сетей. Работы проводятся в рамках плановой подготовки к осенне-зимнему периоду 2026−2027 годов и направлены на повышение надежности коммунальной инфраструктуры региона. В частности, в Тигильском муниципальном округе начат капитальный ремонт аварийных участков сетей теплоснабжения и холодного водоснабжения. Общая протяженность участка составляет порядка 350 метров. Завершение работ запланировано на период с сентября по ноябрь текущего года», — говорится в сообщении.

Кроме того, мероприятия по обновлению инженерной инфраструктуры реализуются и в других муниципальных образованиях Камчатского края, включая Елизовский и Усть-Камчатский муниципальные округа, а также Олюторский муниципальный район.

Отопительный сезон в Петропавловске-Камчатском до сих пор продолжается из-за низких температур воздуха. Среднесуточная температура воздуха не превышает 8 градусов тепла, в столице края облачно, временами идут дожди.

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