Спасатели назвали предметы, необходимые для вынужденной ночевки в лесу

Находясь в лесу, никогда не срезайте путь через незнакомые участки: болота, овраги и буреломы — они главная причина травм и потери времени. Всегда придерживайтесь маршрута, даже если он кажется длиннее, советуют в МЧС. Одевайтесь в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью.