Спасатели назвали предметы, необходимые для вынужденной ночевки в лесу

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Термоизолирующее одеяло, кусок пленки или фольги могут понадобиться на случай вынужденной ночевки в лесу при походе за грибами и дикими ягодами, предупреждает главное управление гражданской защиты Московской области.
«Начинается сезон сбора грибов и диких ягод. С собой обязательно возьмите небольшой кусок пленки или фольги, термоизолирующее одеяло — для укрытия на случай вынужденной ночевки», — говорится в сообщении.
Спасатели также рекомендуют взять с собой в лес дождевик, еду, питьевую воду и необходимые лекарства, если их нужно принимать по расписанию. Постарайтесь также не забыть спички, фонарь, нож, часы, компас, свисток, средство от насекомых, заряженный телефон, герметичный пакет или чехол для телефона, чтобы защитить его от влаги.
«Перед походом в лес составьте примерный маршрут, определите ориентировочное время возвращения, предупредите близких о том, куда вы направляетесь, по какому маршруту и когда планируете вернуться», — советуют спасатели.
Находясь в лесу, никогда не срезайте путь через незнакомые участки: болота, овраги и буреломы — они главная причина травм и потери времени. Всегда придерживайтесь маршрута, даже если он кажется длиннее, советуют в МЧС. Одевайтесь в яркие цвета, чтобы одежда не сливалась с лесной местностью.
«Если вы или кто-то из ваших близких потерялся, сразу звоните в службу спасения по номеру 112; при звонке назовите максимально точные ориентиры — номер ближайшего квартального столба, приметный овраг, линию ЛЭП, реку или просеку; включите геолокацию в телефоне, сообщите диспетчеру свои координаты или отправьте метку через смс/мессенджер — это значительно ускорит поиски; если телефон не ловит сеть — поднимитесь на возвышенность или холм, там сигнал может появиться», — заключает главное управление гражданской защиты.