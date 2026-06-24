Опять 0:0! Англия довела число унылых матчей на чемпионатах мира до исторического антирекорда

Общее количество мирных исходов с участием британцев достигло 23.
Оба показателя являются самыми высокими среди всех участников турнира за все времена. Никто из соперников не делил очки так часто и с таким неизменным счётом на табло.
Матч против ганцев проходил в рамках второго тура. Встреча завершилась без голов, продлив специфическую серию команды.
Свой титул на этом мундиале защищает сборная Аргентины. В прошлом финале в Катаре южноамериканцы одолели Францию в серии пенальти (3:3, 4:2).
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