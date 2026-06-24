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Опять 0:0! Англия довела число унылых матчей на чемпионатах мира до исторического антирекорда

Англичане разошлись миром с командой Ганы во втором туре мундиаля, не забив ни одного мяча. Для родоначальников футбола эта нулевая ничья стала уже 13-й за всю историю выступлений на мировых первенствах. Статистикой поделился портал Opta Analyst в соцсети Х.

Источник: Life.ru

Общее количество мирных исходов с участием британцев достигло 23.

Оба показателя являются самыми высокими среди всех участников турнира за все времена. Никто из соперников не делил очки так часто и с таким неизменным счётом на табло.

Матч против ганцев проходил в рамках второго тура. Встреча завершилась без голов, продлив специфическую серию команды.

Чемпионат мира 2026 года принимают сразу три страны: США, Канада и Мексика. Турнир стартовал 11 июня и продлится до 19 июля.

Свой титул на этом мундиале защищает сборная Аргентины. В прошлом финале в Катаре южноамериканцы одолели Францию в серии пенальти (3:3, 4:2).

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