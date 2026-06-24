Опять 0:0! Англия довела число унылых матчей на чемпионатах мира до исторического антирекорда

Англичане разошлись миром с командой Ганы во втором туре мундиаля, не забив ни одного мяча. Для родоначальников футбола эта нулевая ничья стала уже 13-й за всю историю выступлений на мировых первенствах. Статистикой поделился портал Opta Analyst в соцсети Х.