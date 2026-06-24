Красноярцам рассказали, как правильно выбрать черешню

При этом некоторым людям стоит ограничить употребление черешни. Диабетикам не рекомендуют сладкие сорта, аллергикам советуют быть осторожнее с темными ягодами, а при гастрите с повышенной кислотностью от черешни лучше воздержаться, особенно во время обострения. Здоровому человеку не стоит есть больше 300 или 400 г черешни за раз. Также специалисты не рекомендуют употреблять ее сразу после плотного обеда, чтобы избежать проблем с пищеварением.