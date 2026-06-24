Красноярцам рассказали, как правильно выбрать черешню

Жителям Красноярского края рассказали, как выбрать качественную черешню и кому стоит быть осторожнее с этой ягодой. Советы дали в управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю.
Специалисты отмечают, что вкус и свойства черешни зависят в том числе от цвета. Светлая ягода обычно более нежная, с небольшой кислинкой и сочной мякотью. Розовая содержит больше витамина С, а темная отличается более насыщенным и сладким вкусом, а также содержанием витамина А и железа.
При этом некоторым людям стоит ограничить употребление черешни. Диабетикам не рекомендуют сладкие сорта, аллергикам советуют быть осторожнее с темными ягодами, а при гастрите с повышенной кислотностью от черешни лучше воздержаться, особенно во время обострения. Здоровому человеку не стоит есть больше 300 или 400 г черешни за раз. Также специалисты не рекомендуют употреблять ее сразу после плотного обеда, чтобы избежать проблем с пищеварением.
Покупать черешню советуют только в санкционированных местах торговли. Лучше выбирать ягоды в пик сезона, с конца июня до середины июля, хотя в разных регионах сроки могут меняться из-за погоды. Качественная черешня должна быть чистой, блестящей, гладкой, без повреждений, с упругой и плотной мякотью. У ягоды должен быть свежий зеленый и эластичный хвостик. Черешню без хвостика специалисты брать не советуют, так как через место крепления могут проникать микробы и бактерии.
Перед едой ягоды нужно обязательно мыть. Делать это лучше в дуршлаге под сильной струей проточной воды, перемешивая рукой и убирая мусор, затем черешню нужно обсушить.
Хранить ягоды рекомендуют немытыми, в бумажном пакете или пластиковом контейнере в холодильнике. Темная черешня с хвостиками может храниться до 10 дней, а светлую и ягоды без хвостиков лучше съесть быстрее. Также черешню не советуют держать рядом с яблоками и бананами. Эти фрукты выделяют этилен, из-за которого ягоды портятся быстрее.