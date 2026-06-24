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Тот самый вкус. Рецепт пломбира как в СССР

Найти хороший пломбир без «химии» сложно, но можно приготовить мороженое дома без сложных приборов.

Найти хороший пломбир без «химии» сегодня всё сложнее. Выход — приготовить мороженое самим. Для этого не нужны дорогие приспособления. Достаточно вооружиться венчиком и знанием технических тонкостей. Лучшие рецепты собрал krsk.aif.ru.

Сливочный ленивец.

Рецепт для тех, кто не хочет возиться с яйцами, но ценит пломбирный вкус.

Ингредиенты:

Сливки 33-процентные — 600 г.

Молоко сгущённое — 250 г.

Какао-порошок — 2 ст. л. (для шоколадной версии).

Тонкости.

Здесь важна стабильность эмульсии. Сгущёнка выступает и подсластителем, и загустителем. Сливки должны быть холодными. Взбейте их до мягких волн и тонкой струйкой влейте сгущёнку.

Ошибка — переусердствовать со взбиванием массы. Если решили сделать шоколадный вариант, не высыпайте сухое какао в общую смесь: оно схватится комочками. Разотрите его отдельно с 2 ст. л. сливок или сгущёнки в пасту и этот крем вмешайте в основную массу. Контейнер отправьте в морозилку на 4 часа.

Советский пломбир.

Тот самый вкус, плотный и нежный. Секрет — в раздельном взбивании продуктов.

Ингредиенты:

Яйца — 5 шт.

Сливки 33-процентные — 500 мл.

Сахар — 250 г.

Ванилин — на кончике ножа.

Тонкости.

Этот рецепт строится на физике холода. Посуда и продукты должны быть ледяными. Жирные сливки взбейте до плотной пены. Отделите белки от желтков. Последние разотрите с сахаром. Белки в обезжиренной посуде взбейте до твёрдых пиков.

Соедините субстанции. Перелейте в лоток, затяните плёнкой и уберите в морозилку. Классика не терпит суеты: перемешивать этот пломбир в процессе заморозки не нужно.

Ягодный рассвет.

Освежающая альтернатива жирным вариантам, подойдёт для спелой клубники, малины или абрикосов.

Ингредиенты:

Ягоды — 300 г.

Сахар — 100 г.

Йогурт натуральный (сметана) — 200 г.

Лимонный сок — 1 ч. л.

Тонкости.

Враг фруктового льда — кристаллы. Чтобы их избежать, мороженое нужно перемешивать. Перетрите ягоды с сахаром в пюре, добавьте йогурт, лимонный сок.

Перелейте в контейнер и поставьте в морозилку. Через 40 минут, когда края начнут схватываться, перемешайте смесь и верните в морозилку. Повторяйте процедуру каждый час три раза.