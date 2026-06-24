Взрыв в чашке: Биотехнолог объяснила, почему нельзя смешивать чай с молоком и лимоном

Механизм катастрофы прост и беспощаден. Главный «виновник» — молочный белок казеин. В свежем молоке он ведёт себя прилично: молекулы имеют электрический заряд, отталкиваются друг от друга и спокойно плавают в жидкости. Но когда в чашку попадает лимонный сок с его кислотами, среда резко меняется. Защитный заряд казеина гибнет, и белок начинает неконтролируемо слипаться в тяжёлые сгустки. Под силой тяжести эта белковая масса камнем падает на дно — именно её мы и видим в виде противных белых хлопьев.