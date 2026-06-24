Рецепт пломбира как в СССР

Ошибка — переусердствовать со взбиванием массы. Если решили сделать шоколадный вариант, не высыпайте сухое какао в общую смесь: оно схватится комочками. Разотрите его отдельно с 2 ст. л. сливок или сгущёнки в пасту и этот крем вмешайте в основную массу. Контейнер отправьте в морозилку на 4 часа.