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Ким Чен Ын: КНДР планирует строить по два эсминца класса «Чвэ Хён» в год

КНДР нарастит строительство эсминцев в ближайшие пять лет.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие пять лет КНДР планирует ежегодно строить по два военных корабля класса «Чвэ Хён». Об этом сообщил северокорейский лидер Ким Чен Ын, его цитирует ЦТАК.

Выступая на торжественной церемонии принятия на вооружение нового многоцелевого эсминца, глава КНДР уточнил, что военно-морские силы страны продолжают наращивать свой стратегический потенциал.

Ким Чен Ын подчеркнул, что ввод корабля в строй имеет эпохальное значение и свидетельствует о дальнейшем укреплении ВМС как одного из ключевых видов вооруженных сил страны.

«Чвэ Хён» успешно прошел 14 месяцев испытаний и после их завершения был передан в состав Западноморского флота ВМС КНА. После церемонии эсминец совершил свой первый выход в море.

Ранее KP.RU сообщал, что КНДР запустила более десяти баллистических ракет в Японское море. ОКНШ усилили боевую готовность на случай дополнительных ракетных запусков, обмениваясь информацией с США и Японией.

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