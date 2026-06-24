За липовые медсправки хабаровчан теперь могут посадить на восемь лет

Жителям Хабаровского края, как и всей страны, теперь грозит более суровое наказание за поддельные медицинские справки об отсутствии опасных заболеваний. В России вступили в силу изменения в Уголовный кодекс, которые отдельно прописали ответственность за такие документы.
Закон касается справок об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Речь может идти не только об изготовлении или продаже фальшивого документа, но и о его покупке, хранении, перевозке и использовании, если человек знает, что справка поддельная.
За базовое нарушение может грозить до четырёх лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей. Если документ касается инфекционного заболевания, опасного для окружающих, наказание строже: до пяти лет колонии и штраф до 1,5 млн рублей.
Самые серьёзные санкции предусмотрены для организованных схем и случаев, когда подделка привела к массовому заражению людей или другим тяжким последствиям. В такой ситуации нарушителям может грозить от четырёх до восьми лет лишения свободы и штраф до 3 млн рублей.
Для Хабаровского края тема не абстрактная. В мае в Бикине суд уже рассматривал историю с фиктивным больничным: врач оформил документ без осмотра пациента за вознаграждение, после чего получил крупный штраф и временный запрет на часть работы в сфере здравоохранения.
Новые поправки делают риск для участников таких схем заметно выше. Фальшивая справка теперь может обернуться не только штрафом и потерей работы, но и реальным сроком, особенно если документ связан с заболеваниями, которые могут угрожать другим людям.