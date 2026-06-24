В Комсомольске-на-Амуре суд взыскал с браконьера 321 тысячу рублей за незаконный вылов осетра

Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, факт незаконного хранения выявила Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Житель Комсомольска-на-Амуре незаконно приобрёл части амурского осетра и перевозил их в своём автомобиле. На 83-м километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре машину остановили сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли запрещённый груз.