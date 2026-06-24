В Комсомольске-на-Амуре суд взыскал с браконьера 321 тысячу рублей за незаконный вылов осетра

В Хабаровском крае природоохранная прокуратура добилась взыскания ущерба с браконьера, незаконно хранившего особо ценные водные биологические ресурсы. Речь идёт об амурском осетре, занесённом в Красную книгу Российской Федерации. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуре, факт незаконного хранения выявила Комсомольская-на-Амуре межрайонная природоохранная прокуратура. Житель Комсомольска-на-Амуре незаконно приобрёл части амурского осетра и перевозил их в своём автомобиле. На 83-м километре автодороги Селихино — Николаевск-на-Амуре машину остановили сотрудники полиции, которые обнаружили и изъяли запрещённый груз.
Амурский осетр — эндемичный вид рыб, находящийся под угрозой исчезновения. Его добыча, хранение и оборот полностью запрещены законом. Противоправные действия причинили водным биологическим ресурсам ущерб на сумму 321 тысяча рублей. Виновный привлечён к уголовной ответственности по части 1 статьи 258.1 УК РФ.
Природоохранный прокурор обратился в Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре с иском о взыскании ущерба. Суд требования удовлетворил в полном объёме. Для гарантии исполнения решения на имущество гражданина наложены обеспечительные меры. Исполнение судебного акта находится на контроле природоохранной прокуратуры.
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