Роналду проигнорировал вопрос про Месси, отвернувшись от журналистов

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уклонился от ответа на вопрос о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, отвернувшись от журналиста.
Вчера португальский футболист отметился дублем в матче против сборной Узбекистана, в то время как его аргентинский коллега накануне установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром чемпионатов мира, отличившись дважды в игре против Австрии.
На текущий момент Месси забил на мундиалях 18 голов, тогда как на счету Роналду пока только 10.
Если сборные Португалии и Аргентины займут лидирующие позиции в своих группах, то они могут встретиться в четвертьфинале, который состоится 12 июля в 04:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в Аргентине открыли самую высокую в мире статую Месси.