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Роналду проигнорировал вопрос про Месси, отвернувшись от журналистов

Криштиану Роналду демонстративно не стал отвечать на вопрос о Лионеле Месси.

Источник: Аргументы и факты

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду уклонился от ответа на вопрос о форварде сборной Аргентины Лионеле Месси, отвернувшись от журналиста.

Вчера португальский футболист отметился дублем в матче против сборной Узбекистана, в то время как его аргентинский коллега накануне установил новый рекорд, став лучшим бомбардиром чемпионатов мира, отличившись дважды в игре против Австрии.

На текущий момент Месси забил на мундиалях 18 голов, тогда как на счету Роналду пока только 10.

Если сборные Португалии и Аргентины займут лидирующие позиции в своих группах, то они могут встретиться в четвертьфинале, который состоится 12 июля в 04:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в Аргентине открыли самую высокую в мире статую Месси.