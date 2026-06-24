Хабаровскэнергосбыт: подарки юным талантам — море впечатлений за успехи в учебе

— Хабаровскэнергосбыт проводит такую поездку уже второй год подряд. Для наших воспитанников это не просто экскурсия в краевой центр. Это заслуженная награда за труд, старание и хорошие результаты в учебе. Такие мероприятия мотивируют детей стремиться к новым достижениям, расширяют кругозор и показывают, что их успехи замечают и ценят. Мы очень благодарны организаторам за эту добрую традицию, — отметила директор детского дома № 14 г. Бикина Светлана Зародова.