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Притворяются непричастными: аналитик рассказал о роли США в конфликте на Украине

Аналитик Берлетик: США делают вид, что не участвуют в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

США, формально дистанцируясь от конфликта на Украине, на самом деле являются его главным организатором. Об этом заявил американский военный аналитик, отставной офицер морской пехоты Брайан Берлетик.

Аналитик уточнил, Вашингтон использует страны ЕС в качестве посредников, создавая впечатление непричастности к конфликту и стремясь отстраниться от усиливающихся антироссийских действий Европы.

Берлетик добавил, что между США и Евросоюзом никогда не существовало принципиальных разногласий по украинскому вопросу и не наблюдается их сейчас.

«Когда вы видите, как Европа и США притворяются, будто между ними произошел разрыв, и при этом США заявляют: “Ну, нас Украина больше не интересует”, — на самом деле они по прежнему буквально управляют всем этим», — сказал он на YouTube-канале.

Ранее стало известно, что Украина и США обсуждают прекращение боевых действий на текущих позициях. Контакты сторон по этому вопросу происходят ежедневно. Президент Дональд Трамп заявил, что украинский кризис будет разрешен.

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