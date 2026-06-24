В России закрепят права и обязанности медиаторов в судопроизводстве

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Права и обязанности медиаторов в судопроизводстве будут закреплены в законодательстве, соответствующие изменения планируется разработать до 2028 года. Это следует из правительственного документа, с которым ознакомился ТАСС.
Внести изменения планируется в процессуальное законодательство. Разработка федерального закона, закрепляющего права и обязанности медиатора, является частью плана по эффективному разрешению споров в бизнес-среде.
Как следует из документа, изменения в законодательство будут внесены в срок до 2028 года. Ответственными за реализацию задачи назначены Минюст, Минэкономразвития при участии Верховного суда и Центра международных и сравнительно-правовых исследований.