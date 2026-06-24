Лантратова: омбудсмены РФ и Украины обменяются запросами на выдачу документов

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Омбудсмены РФ и Украины на ближайшей встрече обменяются запросами от граждан двух стран на выдачу документов. Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
По ее словам, в условиях отсутствия дипломатических отношений между РФ и Украиной для семей, у которых родственники живут по обе стороны границы, существует проблема получения необходимых документов и подтверждений, которые нужны для назначения выплат, льгот, пособий, получения пенсионного обеспечения и прочее.
«И с гуманитарной точки зрения остается единственный канал для решения этих вопросов — между омбудсменами двух стран. На ближайшую встречу и Дмитрий Валерьевич [Лубинец — омбудсмен Украины], и я, готовим список обращений. У меня уже порядка 20 обращений. И у него, я знаю, что большое количество. Будем обмениваться», — сказала Лантратова.