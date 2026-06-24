В Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС прошёл День открытых дверей в честь 45-летия

На площадке были представлены самолёты и вертолёты, используемые в сложных спасательных операциях. Особый интерес вызвал самолёт-амфибия Бе-200ЧС — «летающая лодка», способная приводняться на гладь реки или озера, забирать воду и тушить пожары с высоты. Не меньший восторг вызвал вертолёт Ми-8 МТВ, который приходит на помощь туда, куда невозможно добраться на автомобиле. Гости увидели и Ми-26 — вертолёт, способный перевозить тонны грузов и автомобильную технику в зону чрезвычайной ситуации.