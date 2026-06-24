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В Хабаровском авиационно-спасательном центре МЧС прошёл День открытых дверей в честь 45-летия

Хабаровчане увидели самолёт-амфибию Бе-200ЧС и посидели в кабинах вертолётов Ми-8 и Ми-26.

Источник: Комсомольская правда

Хабаровский авиационно-спасательный центр МЧС России отметил 45-летие. В честь юбилея спасатели провели День открытых дверей, пригласив всех желающих заглянуть за кулисы своей героической работы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, мероприятие началось с торжественного построения личного состава и награждения отличившихся сотрудников, а также детей, занявших призовые места в творческом конкурсе к юбилею центра. Далее гостей ждала насыщенная программа.

На площадке были представлены самолёты и вертолёты, используемые в сложных спасательных операциях. Особый интерес вызвал самолёт-амфибия Бе-200ЧС — «летающая лодка», способная приводняться на гладь реки или озера, забирать воду и тушить пожары с высоты. Не меньший восторг вызвал вертолёт Ми-8 МТВ, который приходит на помощь туда, куда невозможно добраться на автомобиле. Гости увидели и Ми-26 — вертолёт, способный перевозить тонны грузов и автомобильную технику в зону чрезвычайной ситуации.

Дети и взрослые с восторгом рассматривали воздушные суда, задавали вопросы пилотам и даже могли посидеть в кабине некоторых из них, почувствовав себя настоящими лётчиками. Сотрудники центра уделили большое внимание профориентации, рассказывая о качествах, необходимых спасателю, пилоту или инженеру авиации. Они делились личными историями, которые никого не оставили равнодушным.

— Поздравляем коллектив центра с юбилеем! Пусть небо над Хабаровским краем всегда будет мирным, а спасатели всегда будут готовы прийти на помощь, — отметили в МЧС.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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