Два села вошли в состав Киргизии в рамках демаркации границы с Узбекистаном

Два села Узбекистана, где живут около 2,5 тысячи человек, вошли в состав Киргизии в рамках демаркации границы. Об этом во вторник, 23 июня, сообщил пресс-секретарь киргизского главы Аскат Алагозов.
По его словам, речь идет о населенных пунктах Чонгара и Таш-Тобо. Они входили в состав Ферганской области Узбекистана, при том что их жители являются этническими киргизами.
— В обмен на указанные населенные пункты кыргызская сторона передала Республике Узбекистан равноценные по площади земельные участки в приграничной зоне, — написал он в личном блоге.
Помимо этого, стороны обменялись территориями, чтобы Киргизия могла построить часть автодороги, которая соединит областной центр Баткен с городом Айдаркен.
До этого Киргизия также впервые была избрана непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН). Основным соперником страны за место стали Филиппины.
Кроме того, в октябре глава государства Садыр Жапаров выступил за возвращение в стране смертной казни за особо тяжкие виды преступлений. Президент республики уже дал соответствующие поручения.