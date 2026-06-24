Заколдованный Кейн. Матч команд Англии и Ганы на ЧМ завершился нулевой ничьей

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Англичане упустили возможность досрочно обеспечить себе участие в 1/16 финала турнира, но все равно имеет высокие шансы на попадание в плей-офф.
Подопечные Томаса Тухеля уверенно стартовали на чемпионате мира, поэтому мало кто сомневался в их победе в матче с командой Ганы. В первой игре сборная Англии обыграла хорватов со счетом 4:2, ганцы же оказались сильнее команды Панамы (1:0). Тухель обошелся без серьезной ротации состава, главной силой в атаке должен был стать форвард и капитан команды Гарри Кейн. К ганцам же присоединился полузащитник «Вильярреала» Томас Парти, который пропустил первую встречу из-за невыдачи визы властями Канады.
Сборная Англии действовала солидно в атаке, создавая моменты у ворот соперника. В общей сложности футболисты нанесли 18 ударов. Лучшую возможность открыть счет в матче упустил в конце второго тайма Кейн, который с близкого расстояния пробил выше ворот. Ему не удалось установить рекорд по голам для английских футболистов на чемпионатах мира. В прошлом туре он сравнялся с Гари Линекером, оба отличились по 10 раз.
Известно, что африканские команды иногда задействуют неспортивные силы для достижения необходимого результата. Некоторые пользователи связали ничейный результат сборной Англии с проклятием ганского колдуна Нана Бонсама. Перед игрой он рассказал Daily Mail, что наведет порчу на Кейна, чтобы форвард не смог поразить ворота команды Ганы. Сборная Англии не смогла забить в официальном матче впервые с чемпионата Европы 2024 года — на том турнире англичане сыграли вничью с командой Словении (0:0).
«У нас были шансы в конце. Я уверен, что чаще буду забивать. Я достаточно долго играю на позиции нападающего и знаю, что не всегда мяч залетает в ворота. Я уверен в себе в 9 случаях из 10, но сегодня мне просто не повезло», — сказал после матча Кейн, комментарий которого приводит телеканал BBC.
«Не конец света».
Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем уверен, что ничего страшного для его команды не произошло. «Никаких волнений, никакого стресса, никакой драмы. Это не конец света. У нас четыре очка, мы подготовлены к выходу в следующую стадию», — отметил Беллингем, комментарий которого приводит агентство AFP.
«Нужно отдать должное Гане. Они получили именно то, за чем приехали, а мы не смогли их сломить, несмотря на все наши угловые, владение мячом и дальние удары. Но такое случается», — добавил полузащитник.
Сборные Англии и Ганы набрали по 4 очка, команды занимают в своем квартете первое и второе места соответственно. Также в группе L выступают команды Хорватии и Панамы, которые после первого тура очков не имеют. Их встреча состоится в ночь на 24 июня по московскому времени. В заключительном туре сборная Англии сыграет с командой Панамы, ганцы встретятся с хорватами. Матчи пройдут в ночь на 28 июня по московскому времени.
В чемпионате мира 2026 года впервые участвуют 48 команд. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а также восемь лучших коллективов, занявших третьи места. Турнир завершится 19 июля.