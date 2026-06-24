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Заколдованный Кейн. Матч команд Англии и Ганы на ЧМ завершился нулевой ничьей

Форвард сборной Англии Гарри Кейн не смог превзойти достижение Гари Линекера по количеству голов на мировых первенствах.

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Англии сыграла вничью с командой Ганы со счетом 0:0 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Англичане упустили возможность досрочно обеспечить себе участие в 1/16 финала турнира, но все равно имеет высокие шансы на попадание в плей-офф.

Подопечные Томаса Тухеля уверенно стартовали на чемпионате мира, поэтому мало кто сомневался в их победе в матче с командой Ганы. В первой игре сборная Англии обыграла хорватов со счетом 4:2, ганцы же оказались сильнее команды Панамы (1:0). Тухель обошелся без серьезной ротации состава, главной силой в атаке должен был стать форвард и капитан команды Гарри Кейн. К ганцам же присоединился полузащитник «Вильярреала» Томас Парти, который пропустил первую встречу из-за невыдачи визы властями Канады.

Сборная Англии действовала солидно в атаке, создавая моменты у ворот соперника. В общей сложности футболисты нанесли 18 ударов. Лучшую возможность открыть счет в матче упустил в конце второго тайма Кейн, который с близкого расстояния пробил выше ворот. Ему не удалось установить рекорд по голам для английских футболистов на чемпионатах мира. В прошлом туре он сравнялся с Гари Линекером, оба отличились по 10 раз.

Известно, что африканские команды иногда задействуют неспортивные силы для достижения необходимого результата. Некоторые пользователи связали ничейный результат сборной Англии с проклятием ганского колдуна Нана Бонсама. Перед игрой он рассказал Daily Mail, что наведет порчу на Кейна, чтобы форвард не смог поразить ворота команды Ганы. Сборная Англии не смогла забить в официальном матче впервые с чемпионата Европы 2024 года — на том турнире англичане сыграли вничью с командой Словении (0:0).

«У нас были шансы в конце. Я уверен, что чаще буду забивать. Я достаточно долго играю на позиции нападающего и знаю, что не всегда мяч залетает в ворота. Я уверен в себе в 9 случаях из 10, но сегодня мне просто не повезло», — сказал после матча Кейн, комментарий которого приводит телеканал BBC.

Это не первый сенсационный результат на чемпионате мира в Мексике, США и Канаде. Ранее ТАСС сообщал, что сборная Испании не смогла обыграть команду Кабо-Верде (0:0), а португальцы поделили очки с конголезцами (1:1).

«Не конец света».

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем уверен, что ничего страшного для его команды не произошло. «Никаких волнений, никакого стресса, никакой драмы. Это не конец света. У нас четыре очка, мы подготовлены к выходу в следующую стадию», — отметил Беллингем, комментарий которого приводит агентство AFP.

«Нужно отдать должное Гане. Они получили именно то, за чем приехали, а мы не смогли их сломить, несмотря на все наши угловые, владение мячом и дальние удары. Но такое случается», — добавил полузащитник.

Сборные Англии и Ганы набрали по 4 очка, команды занимают в своем квартете первое и второе места соответственно. Также в группе L выступают команды Хорватии и Панамы, которые после первого тура очков не имеют. Их встреча состоится в ночь на 24 июня по московскому времени. В заключительном туре сборная Англии сыграет с командой Панамы, ганцы встретятся с хорватами. Матчи пройдут в ночь на 28 июня по московскому времени.

В чемпионате мира 2026 года впервые участвуют 48 команд. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждого квартета, а также восемь лучших коллективов, занявших третьи места. Турнир завершится 19 июля.

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