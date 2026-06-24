Эксперт Балынин назвал размер взносов для пенсии в 30 тыс. рублей самозанятым

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Страховая пенсия в размере 30 тыс. рублей будет выплачиваться самозанятому в РФ, если он будет ежемесячно делать взносы в размере более 20 тыс. рублей на протяжении 35 лет. Об этом сообщил ТАСС доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«Для получения страховой пенсии в размере 30 тысяч рублей в 2026 году необходимо иметь 131 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Например, 131 ИПК будет сформирован за 35 лет при ежегодном количестве в 3,743 ИПК. Для формирования такой величины в 2026 году необходим добровольный годовой взнос примерно в сумме 245 606 рублей, или примерно 20 467 рублей ежемесячно», — сказал Балынин.
Он добавил, что самозанятые могут претендовать только на социальную пенсию при отсутствии добровольных взносов или занятости по найму.
По мнению эксперта, целесообразно самостоятельно формировать средства для дальнейшего обеспечения в старости. Это можно сделать несколькими способами: путем перечисления добровольных взносов в рамках программы долгосрочных сбережений, заключения договора негосударственного пенсионного обеспечения с негосударственным пенсионным фондом или же добровольно вступить в отношения по обязательному пенсионному страхованию, объяснил Балынин.