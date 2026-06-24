Эксперт Балынин назвал размер взносов для пенсии в 30 тыс. рублей самозанятым

«Для получения страховой пенсии в размере 30 тысяч рублей в 2026 году необходимо иметь 131 индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК). Например, 131 ИПК будет сформирован за 35 лет при ежегодном количестве в 3,743 ИПК. Для формирования такой величины в 2026 году необходим добровольный годовой взнос примерно в сумме 245 606 рублей, или примерно 20 467 рублей ежемесячно», — сказал Балынин.