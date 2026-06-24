Житель Красноярска за езду без прав лишился автомобиля, о чем рассказала объединенная пресс-служба судов края. В апреле текущего года мужчина уже был в статусе наказанного в административном порядке за ранее совершенное нарушение. Какое именно, не уточняется — но можем полагать, что причиной стала езда в нетрезвом состоянии или опасные маневры на дороге.