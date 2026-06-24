Житель Красноярска за езду без прав лишился автомобиля, о чем рассказала объединенная пресс-служба судов края. В апреле текущего года мужчина уже был в статусе наказанного в административном порядке за ранее совершенное нарушение. Какое именно, не уточняется — но можем полагать, что причиной стала езда в нетрезвом состоянии или опасные маневры на дороге.
Однако он проигнорировал запрет и снова сел за руль своей иномарки Hyundai Solaris. Помчался по улицам краевого центра, а вскоре был остановлен нарядом ДПС. Пробить его по базе данных — для инспекторов дело одной минуты. От управления автомобилиста отстранили, машину — на спецстоянку.
А 22 июня состоялся суд. Нарушитель вину признал полностью, раскаялся. В наказание ему — 280 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2,5 года. А иномарка была конфискована в доход государства.