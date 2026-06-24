В Хабаровске победивший в голосовании сквер на Блюхера благоустроят в следующем году

«Уверен, зона отдыха на пересечении улиц Блюхера и Волочаевской станет местом притяжения для жителей микрорайона. Национальный проект “Инфраструктура для жизни”, инициированный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, дает нам возможность преобразить общественные пространства, создавая уютные уголки для отдыха и занятий спортом в разных районах краевой столицы. Весомую поддержку в создании достойных условий для горожан оказывают региональные власти во главе с губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным. Благодаря взаимодействию федеральных, краевых и городских органов власти в городе появляются новые скверы. Кроме того, я очень благодарен жителям Хабаровска за активность во время голосования в рамках нацпроекта, а также за то, что они вносят свои предложения по обустройству зон отдыха, которые помогают сделать места отдыха более привлекательными и комфортными», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.