В Хабаровске победивший в голосовании сквер на Блюхера благоустроят в следующем году

В Хабаровске по итогам голосования за благоустройство скверов в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» первое место заняла территория на пересечении улиц Блюхера и Волочаевской. Это сквер будет обустроен в 2027 году.
«Уверен, зона отдыха на пересечении улиц Блюхера и Волочаевской станет местом притяжения для жителей микрорайона. Национальный проект “Инфраструктура для жизни”, инициированный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, дает нам возможность преобразить общественные пространства, создавая уютные уголки для отдыха и занятий спортом в разных районах краевой столицы. Весомую поддержку в создании достойных условий для горожан оказывают региональные власти во главе с губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным. Благодаря взаимодействию федеральных, краевых и городских органов власти в городе появляются новые скверы. Кроме того, я очень благодарен жителям Хабаровска за активность во время голосования в рамках нацпроекта, а также за то, что они вносят свои предложения по обустройству зон отдыха, которые помогают сделать места отдыха более привлекательными и комфортными», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
В этом году в голосовании, которое проходило на единой федеральной платформе с 21 апреля по 12 июня, принял участие 64 981 хабаровчанин. На выбор было представлено 10 территорий. Сквер на пересечении улиц Блюхера и Волочаевской, занявший первое место, набрал 12472 голоса. На втором месте — сквер по улице Санаторной с 9 654 «лайками», «бронзу» взяла центральная аллея парка «Динамо» — за нее проголосовали 7 526 человек.
Напомним, в этом году по президентскому нацпроекту в Хабаровске будут благоустроено три зоны отдыха: скверы на улице Калараша, «Сокольники» в Краснофлотском районе и сквер воинам-арсенальцам в районе улиц Тихоокеанской, Бойко-Павлова, Чкалова.