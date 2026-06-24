На Крымском мосту перекрывали движение автомобилей

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали. Об этом сообщается в канале об оперативной ситуации на подходах к мосту в «Максе».
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников службы транспортной безопасности.
Позднее движение автотранспорта возобновили.
В новость внесены изменения (04:17 мск) — добавлена информация о возобновлении движения.
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