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На Крымском мосту перекрывали движение автомобилей

Всех находящихся на трассе и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Проезд автомобилей по Крымскому мосту приостанавливали. Об этом сообщается в канале об оперативной ситуации на подходах к мосту в «Максе».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении. Всех находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и выполнять указания сотрудников службы транспортной безопасности.

Позднее движение автотранспорта возобновили.

В новость внесены изменения (04:17 мск) — добавлена информация о возобновлении движения.

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