В России появится ГОСТ для сумок и чемоданов

Росстандарт принял ГОСТ на кожаные изделия, в том числе сумки, портфели, чемоданы и папки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу ведомства.
В документе прописаны требования к прочности швов, ручек и плечевых ремней. Например, у пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков прочность ниточного шва должна быть не менее 30 Ньютонов на сантиметр, а у дорожных чемоданов жесткой конструкции не менее 40 Ньютонов на сантиметр.
Также в ГОСТе указано, что открытые швы внутри изделий должны быть закрыты окантовкой или обработаны обметочной строчкой. Обрезные края не должны осыпаться, а металлические пластины в портфелях должны быть скрыты. Женские повседневные сумки и рюкзаки нужно будет делать с одним или двумя внутренними карманами. Без них допускаются молодежные и нарядные сумки длиной не более 20 сантиметров.
В чемоданах должен быть хотя бы один внутренний карман. Зазор между крышкой и корпусом должен составлять не более 4 миллиметров, а чемоданы из натуральной кожи должны выпускаться с подкладкой. На сумках, портфелях и других изделиях не допускаются царапины и пятна. Окраска изделий с художественным оформлением должна быть устойчивой к сухому и мокрому трению.
ГОСТ вступит в силу с 1 марта 2027 года.