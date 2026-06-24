В России появится ГОСТ для сумок и чемоданов

В чемоданах должен быть хотя бы один внутренний карман. Зазор между крышкой и корпусом должен составлять не более 4 миллиметров, а чемоданы из натуральной кожи должны выпускаться с подкладкой. На сумках, портфелях и других изделиях не допускаются царапины и пятна. Окраска изделий с художественным оформлением должна быть устойчивой к сухому и мокрому трению.