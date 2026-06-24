Поиск Яндекса
Ричмонд
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезда «Глухаря» Болтнева поделилась фото своих повзрослевших сыновей-тройняшек

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева в личном блоге опубликовала фото со своими сыновьями-тройняшками. Актриса рассказала, как разнообразно проводит досуг с детьми во время летних каникул.

Звезда сериала «Глухарь» Мария Болтнева в личном блоге опубликовала фото со своими сыновьями-тройняшками. Актриса рассказала, как разнообразно проводит досуг с детьми во время летних каникул.

— Как провести время с тремя подростками в дни летних каникул? Например, поехать собирать своими руками клубнику в Суздаль, а потом устроить пикник у воды, — поделилась артистка.

Болтнева стала многодетной матерью в 28 лет. Ранее она признавалась, что беременность тройней далась ей тяжело, а уход за новорожденными стал настоящим испытанием, несмотря на помощь.

Со своим будущим супругом Георгием Лежавой актриса познакомилась в 2010 году на премьере фильма. Спустя время их союз распался, но они по-прежнему совместно занимаются воспитанием сыновей.

До этого артистка Мария Машкова, 41‑летняя дочь народного артиста России Владимира Машкова, живущая в США, тоже опубликовала в социальной сети фото с младшей дочерью Александрой.

Кроме того, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в личном блоге показала свою дочь, которой в конце марта исполнился год.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше