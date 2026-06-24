Хабаровчане в топ-3 ценителей «5G режима» на Дальнем Востоке

Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В топ-3 ценителей быстрого интернета на Дальнем Востоке вошли Приморье, Хабаровский край и Якутия. На абонентов из этих регионов приходится 53% всех подключений услуги оператора. Как выяснили аналитики МегаФона, чаще других активируют 5G режим те, кто родился под знаками зодиака Телец и Рак. На третьем месте среди добавляющих дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам оказались дальневосточные Весы.