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Хабаровчане в топ-3 ценителей «5G режима» на Дальнем Востоке

Мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская.

Источник: Хабаровский край сегодня

Жители российских мегаполисов сформировали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили в МегаФоне на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим», основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам.

Мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35−44 лет. Активные пользователи данной услуги вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В топ-3 ценителей быстрого интернета на Дальнем Востоке вошли Приморье, Хабаровский край и Якутия. На абонентов из этих регионов приходится 53% всех подключений услуги оператора. Как выяснили аналитики МегаФона, чаще других активируют 5G режим те, кто родился под знаками зодиака Телец и Рак. На третьем месте среди добавляющих дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам оказались дальневосточные Весы.

— Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи, — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.

Сервис «5G режим» увеличивает скорость интернета для каждого пользователя до 60%, а также обеспечивает более стабильное соединение.