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Эксперт Вахрушев объяснил землетрясения в Севастополе особенностями строения коры

Крым находится в зоне медленного тектонического сжатия, отметил доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета.

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Серия землетрясений, произошедшая в Севастополе 22 июня, вызвана особенностями геологического строения земной коры в Черном море. Об этом сообщил ТАСС доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической академии Крымского федерального университета (КФУ) им. В. И. Вернадского Игорь Вахрушев.

«Крым — это регион с умеренной сейсмической активностью, находится в зоне медленного тектонического сжатия, обусловленного столкновением плит Аравийской и Евразийской, в первую очередь через Анатолийскую микроплиту (основная территория Турции), которая “выдавливается” на запад под давлением Аравийской плиты, которая движется на север. Часто из-за особенности геологического строения земной коры в Черном море напряжения разряжаются не одним мощным ударом, а серией мелких и средних толчков. Сложившаяся сейчас ситуация у берегов Севастополя очень похожа на такое безопасное разряжение напряжений в земной коре», — сказал Вахрушев.

Подобные явления, сообщил он, наблюдаются в Западной Богемии (территория Чехии и Германии), в отдельных зонах Калифорнии и на других территориях. В большинстве случаев они представляют собой безопасную постепенную разрядку напряжений.

Ранее замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ им. В. И. Вернадского Марина Бондарь сообщала ТАСС, что 22 июня у берегов Севастополя было зафиксировано 20 землетрясений. Наиболее мощным был толчок магнитудой 4.4. Эпицентр был расположен на глубине 5 км. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что в городе повреждений нет.

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