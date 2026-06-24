Эксперт Вахрушев объяснил землетрясения в Севастополе особенностями строения коры

«Крым — это регион с умеренной сейсмической активностью, находится в зоне медленного тектонического сжатия, обусловленного столкновением плит Аравийской и Евразийской, в первую очередь через Анатолийскую микроплиту (основная территория Турции), которая “выдавливается” на запад под давлением Аравийской плиты, которая движется на север. Часто из-за особенности геологического строения земной коры в Черном море напряжения разряжаются не одним мощным ударом, а серией мелких и средних толчков. Сложившаяся сейчас ситуация у берегов Севастополя очень похожа на такое безопасное разряжение напряжений в земной коре», — сказал Вахрушев.