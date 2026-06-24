Как хабаровские бойцы СВО находят работу на гражданке

Возвращение с передовой к мирной жизни — это не только дорога домой, но и поиск нового места в обществе. Для многих ветеранов специальной военной операции вопрос «кем работать?» становится не менее сложным, чем всё, что они прошли на фронте. Кто-то возвращается с инвалидностью, кто-то — с опытом, который трудно конвертировать в гражданскую профессию, а кто-то просто не знает, с чего начать. В Хабаровском крае этим людям помогают найти работу, переобучиться и открыть своё дело. Подробнее о том, как в регионе трудоустраивают ветеранов СВО — в материале hab.aif.ru.