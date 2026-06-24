Жизнь продолжается. Как хабаровские бойцы СВО находят работу на гражданке

Возвращение с передовой к мирной жизни — это не только дорога домой, но и поиск нового места в обществе. Для многих ветеранов специальной военной операции вопрос «кем работать?» становится не менее сложным, чем всё, что они прошли на фронте. Кто-то возвращается с инвалидностью, кто-то — с опытом, который трудно конвертировать в гражданскую профессию, а кто-то просто не знает, с чего начать. В Хабаровском крае этим людям помогают найти работу, переобучиться и открыть своё дело. Подробнее о том, как в регионе трудоустраивают ветеранов СВО — в материале hab.aif.ru.
Не просто вакансии, а индивидуальный подход.
Филиал фонда «Защитники Отечества» и кадровый центр «Работа России» действуют в связке. По данным на 1 июня 2026 года, представленным hab.aif.ru, на сопровождении фонда состояли около 1100 ветеранов. Из них трудоустроены более чем 650, включая примерно 218 ветеранов с инвалидностью и 90 ветеранов, имеющих судимость. Эти цифры показывают, насколько разной бывает стартовая ситуация: у кого-то есть профессия и здоровье для быстрого выхода на работу, кому-то нужно переобучение, кому-то — адаптированное рабочее место, а кому-то — поддержка в открытии собственного дела.
С января по 1 июня 2026 года в филиал за содействием в трудоустройстве, обучении или открытии бизнеса обратились 97 ветеранов. По вопросам обучения помощь получил 21 человек, по трудоустройству обратились 49, из них 27 уже работают. По открытию собственного дела обратились 27 ветеранов, для 22 из них фонд подготовил рекомендации на заключение социального контракта.
Как объяснила социальный координатор филиала Юлия Анисимова в беседе с hab.aif.ru, универсального списка профессий для ветеранов нет.
«Мы смотрим индивидуально. Ветераны приходят с разным образованием, разным состоянием здоровья, иногда с ограничениями, и работу приходится подбирать под конкретного человека», — рассказала она.
Если ветеран приходит с базовым школьным образованием, его ориентируют на среднее профессиональное. Фонд взаимодействует с учебными заведениями, уточняет наличие бюджетных и квотируемых мест, помогает восстановить документы и подать их. Большой интерес вызывают IT-направления, операторы БПЛА и сборка беспилотников. Здесь работает не только рыночная логика, но и личная мотивация: многим важно заниматься делом, которое сохраняет связь с теми, кто остаётся на передовой.
С кадровым центром «Работа России» заключено соглашение, по которому на 2026 год составлен план ярмарок вакансий: 11 мероприятий в Хабаровске и столько же в муниципалитетах. За полгода в регионе уже прошли четыре такие ярмарки, их посетил 41 ветеран. На базе филиала дважды в неделю дежурят специалисты «Работы России», которые помогают встать на учёт и подобрать вакансии. К 1 июня через кадровый центр обратились 80 ветеранов СВО: 25 человек трудоустроены, 9 открыли самозанятость, 17 проходят обучение, 44 состоят на учёте.
Директор кадрового центра «Работа России» Хабаровского края Елена Даниленко подчёркивает, что каждому участнику СВО обеспечен индивидуальный подход. Сотрудники помогают не только в поиске подходящей вакансии, но и в составлении резюме, подготовке к собеседованию, а также рассказывают о возможностях дополнительного образования и переквалификации.
Отдельно решается вопрос с ветеранами, имеющими инвалидность. Работодатель может создать рабочее место для такого сотрудника, а часть затрат ему компенсируют за счёт государства через механизмы кадрового центра. С работодателями уже заключено 13 соглашений, ещё пять находятся в стадии подписания. Создана база анкет ветеранов, которая ежемесячно обновляется и направляется деловым объединениям и работодателям.
От фронтового опыта к гражданской профессии.
За всеми этими цифрами и механизмами стоят реальные люди. Мы собрали три истории ветеранов, которые уже прошли путь от запроса в фонд до рабочего места — и каждая из них по-своему доказывает, что после службы жизнь не заканчивается.
Андрей Щербина трижды заключал контракт с Министерством обороны и готов был идти в четвёртый раз, но на этот раз медики сказали «нет». После службы встал вопрос, знакомый тысячам ветеранов: куда идти работать, если основной опыт — военный, а здоровье уже не позволяет служить дальше? Ответ он нашёл на ярмарке вакансий, организованной на площадке фонда «Защитники Отечества»: там Андрей познакомился с представителями энергетической компании. Ему предложили место водителя спецтехники — работа, где его навыки управления сложными машинами оказались востребованными.
«Сейчас я тружусь в этой организации и управляю спецтехникой», — рассказывает Андрей.
Другой ветеран, Тимур Гуз, ушёл на СВО добровольцем в 2022 году. Служил в воздушно-десантном полку, был внештатным инструктором и начальником медицинской службы батальона. На фронте он оказывал первую помощь раненым, эвакуировал бойцов с поля боя, однако затем был вынужден покинуть передовую по состоянию здоровья. Возвращение на гражданку стало для него непростым этапом, но опыт, полученный в зоне боевых действий, помог переосмыслить многое. Тимур обратился в хабаровский кадровый центр «Работа России», и специалисты подобрали ему вакансию мастера радиомонтажа наземных систем управления.
«Возвращение стало для меня непростым этапом. Но опыт, полученный в зоне боевых действий, где каждая секунда на счету и от твоих действий зависят жизни, помог мне многое осознать. Я убедился, как важна ответственность и точность в любом деле. В будущем планирую получить медицинское образование, чтобы продолжить помогать людям», — поделился Тимур.
Вячеслав Нагаев — спортсмен и общественный деятель, который ранее в интервью hab.aif.ru рассказал о своём боевом пути и восстановлении — после возвращения со спецоперации обратился в региональный кадровый центр «Работа России». Случай сложный: у Вячеслава первая группа инвалидности, и подобрать работу, которая соответствовала бы его возможностям, опыту и интересам, — задача не из простых. Но специалисты центра нашли вариант. Сегодня он — инструктор по спортивному метанию ножа в АНО «Солнечный дом», ведёт занятия для детей и взрослых, в том числе по реабилитации.
«Я благодарен государству за поддержку и веру в мои силы. Сейчас я приношу пользу обществу, обучая молодое поколение и помогая взрослым людям обрести новые навыки. Это даёт мне чувство удовлетворения и уверенности в завтрашнем дне», — подчеркнул Вячеслав.
Своё дело и стартовый капитал.
Ещё один набирающий популярность путь для ветеранов — самозанятость и предпринимательство. Это не самый простой маршрут, потому что бизнес всегда связан с риском, но для части людей после службы именно самостоятельный формат оказывается психологически и профессионально ближе. По социальному контракту уже выданы 23 рекомендации, 11 человек заключили контракт, остальные готовят бизнес-планы.
«К открытию собственного дела сейчас очень большой интерес. С каждым годом это направление будет становиться для ветеранов всё более востребованным, потому что оно позволяет работать на себя, хотя и требует готовности к рискам ведения бизнеса», — рассказала Юлия Анисимова.
Государство такой интерес поддерживает, причём вполне конкретными суммами. С начала 2026 года в Хабаровском крае заключено 590 социальных контрактов, 19 из них — с участниками СВО и их семьями. Контракт заключается на семью, поэтому общее количество получивших поддержку превысило 1607 человек. Все выплаты идут в рамках президентского национального проекта «Семья», инициированного Владимиром Путиным.
С этого года для демобилизованных участников спецоперации подход изменили принципиально. Теперь они могут заключить социальный контракт на развитие собственного дела без оценки нуждаемости — достаточно рекомендации фонда «Защитники Отечества». Для бойцов с инвалидностью I или II группы контракт может оформить супруга. С начала года таким правом уже воспользовались девять участников СВО на общую сумму 3,15 миллиона рублей.
Ждут ветеранов и в аграрном секторе — минсельхозом края с 2025 года для участников СВО предусмотрены гранты на развитие фермерских хозяйств. Одним из первых этой мерой поддержки воспользовался Геннадий Чемичев из Вяземского района. Он ушёл на спецоперацию добровольцем, водил грузовой автомобиль, перевозил раненых и больных. Потом, когда его списали по возрасту и отправили домой, и Геннадий присоединился к жене, которая уже несколько лет занимается хозяйством — выращивает ягоды, овощи и картофель. Продукцию — клубнику, малину и другие ягоды — супруги продают на ярмарках в Хабаровске. Покупатели хвалят товар за качество и доступную цену.
«Грант решили взять, потому что появилась потребность в покупке рефрижератора для доставки ягод в город. Автомобили стоят дорого, поэтому я подал заявку в Краевой сельхозфонд. Удалось выиграть конкурс. Средства пойдут на транспорт и ограждение участков. Подобная поддержка для участников СВО очень нужна. Тем, кто живёт в сельской местности и хочет поддержать семью, смело можно брать грант», — рассказал фермер.
В дальнейшем Чемичевы планируют наращивать объёмы производства на 10−15% ежегодно. Их история — живой пример того, как социальный контракт превращается не просто в стартовый капитал, а в работающий семейный бизнес с понятными перспективами.
«Опыт предпринимательства иметь необязательно. Цель социального контракта — помочь участникам СВО адаптироваться в мирной жизни, создать постоянный источник дохода. При необходимости до заключения контракта проводится бесплатное обучение для развития предпринимательских компетенций», — пояснили в краевом министерстве социальной защиты.
Перед заключением контракта будущие предприниматели проходят тестирование на уровень компетенций. Если результат неудовлетворительный, можно бесплатно обучиться в центре «Мой бизнес». С февраля 2025 года при расчёте среднедушевого дохода семьи перестали учитывать ежемесячное пособие на ребёнка, так что оформить контракт и улучшить своё финансовое положение теперь могут больше людей. В приоритетном порядке контракт заключается с многодетными семьями, участниками СВО и членами их семей.