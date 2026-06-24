Актриса Ингрид Олеринская рассказала о критике из-за лишнего веса

Актриса Ингрид Олеринская в беседе с журналистами призналась, что раньше общественность критиковала ее из-за лишнего веса.
По словам артистки, ее всегда удивляли негативные высказывания на эту тему в сторону представителей актерской профессии, так как изменения в фигуре часто могут быть связаны с подготовкой к роли.
— Люди, не стесняясь, критиковали мою фигуру. Для меня это было странно, ведь у нас, артистов, такие ситуации могут быть вынужденными, — уточнила она.
Кроме того, Олеринская добавила, что ей приходилось сталкиваться с навязчивым вниманием поклонников, которое перерастало в преследование. Такое поведение фанатов она назвала «жутковатым».
— Выискивали, приходили на какие‑то мои публичные выступления, навязчиво требовали общения, — цитирует актрису «Леди Mail».
Ранее артистка Светлана Пермякова сообщила, что за последний год ей удалось сбросить более 20 килограммов, однако поддерживать результат оказалось сложнее, чем худеть.
Актриса Ирина Горбачева, в свою очередь, тоже поделилась в личном блоге подробностями работы над фигурой. По словам 38-летней артистки, ей удалось похудеть на 13 килограммов.