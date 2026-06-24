Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом

В систему ОМС впервые включили дистанционный мониторинг состояния здоровья.

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

«Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом», — рассказал Баланин.

Он добавил, что также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией.

«Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений», — отметил глава ФФОМС.

Баланин уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем.