В систему ОМС включили мониторинг состояния россиян с диабетом

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Дистанционный мониторинг состояния здоровья россиян с сахарным диабетом впервые включили в систему ОМС, сообщил в интервью РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.
«Впервые в систему ОМС включен дистанционный мониторинг состояния здоровья для людей с сахарным диабетом», — рассказал Баланин.
Он добавил, что также в систему ОМС включили дистанционный мониторинг состояния россиян с артериальной гипертензией.
«Это дает возможность постоянно контролировать ключевые показатели, своевременно получать рекомендации лечащего врача и предотвращать развитие осложнений», — отметил глава ФФОМС.
Баланин уточнил, что также расширен список школ для пациентов с хроническими заболеваниями, для беременных и по вопросам грудного вскармливания. Такие программы помогают людям лучше понимать свое состояние и грамотно управлять здоровьем.