«Готов подняться»: Алимханулы сделал заявление о бое с «Канело»

Казахстанец Жанибек Алимханулы выразил свою готовность подняться в суперсредний вес ради встречи с мексиканским боксёром «Канело». Об этом он написал в своём профиле в Instagram.
«Жанибек против “Канело”! Этот бой — моя цель! Я готов подняться в суперсредний вес! Уверен, многие фанаты тоже хотят увидеть этот поединок», — заявил Алимханулы.
Напомним, перед боем за три титула, который должен был состояться 6 декабря, Жанибек оказался в центре допингового скандала. После отстранения казахстанец вернётся на ринг в декабре 2026 года.