Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Готов подняться»: Алимханулы сделал заявление о бое с «Канело»

Известный казахстанский боксер Жанибек Алимханулы сделал заявление о бое с Саулем «Канело» Альваресом — спортсмен признался, что этот поединок является его целью, передает NUR.KZ.

Казахстанец Жанибек Алимханулы выразил свою готовность подняться в суперсредний вес ради встречи с мексиканским боксёром «Канело». Об этом он написал в своём профиле в Instagram.

«Жанибек против “Канело”! Этот бой — моя цель! Я готов подняться в суперсредний вес! Уверен, многие фанаты тоже хотят увидеть этот поединок», — заявил Алимханулы.

Напомним, перед боем за три титула, который должен был состояться 6 декабря, Жанибек оказался в центре допингового скандала. После отстранения казахстанец вернётся на ринг в декабре 2026 года.