Нана Кваку Бонсам — известный ганский народный целитель и шаман, который утверждает, что обладает сверхъестественными способностями, полученными от святилища Кофи Оо Кофи, и называет себя «единственным аутентичным человеком Африки». Он предлагает услуги духовного исцеления и защиты, а его святилища в Аккре, по его словам, посещают люди со всего мира. Наибольшую известность Бонсам получил благодаря громким заявлениям о наведении порчи на звёздных футболистов: например, перед чемпионатом мира 2014 года он утверждал, что стал причиной травмы колена Криштиану Роналду, используя для этого ритуалы с собаками и духа. Все эти заявления не имеют никаких доказательств и традиционно воспринимаются как медийное шоу и элемент психологической игры перед крупными спортивными событиями.