Самозанятым рассказали, как сформировать пенсию в 30 тысяч рублей: что для этого нужно

Балынин отметил, что этого можно достичь примерно за 35 лет при ежегодном формировании около 3,743 ИПК. В денежном выражении это соответствует добровольным взносам порядка 245,6 тысяч рублей в год, что составляет примерно 20,5 тысяч рублей ежемесячно.