Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самозанятым рассказали, как сформировать пенсию в 30 тысяч рублей: что для этого нужно

Балынин: самозанятым нужно 35 лет платить 20 тысяч в месяц для пенсии в 30 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

Самозанятый сможет рассчитывать на страховую пенсию около 30 тысяч рублей при условии длительных и регулярных добровольных взносов. Об этом заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Для получения страховой пенсии в размере 30 тысяч рублей в 2026 году необходимо иметь 131 индивидуальный пенсионный коэффициент», — уточнил эксперт в интервью ТАСС.

Балынин отметил, что этого можно достичь примерно за 35 лет при ежегодном формировании около 3,743 ИПК. В денежном выражении это соответствует добровольным взносам порядка 245,6 тысяч рублей в год, что составляет примерно 20,5 тысяч рублей ежемесячно.

Ранее KP.RU сообщал, что число самозанятых в России в 2025 году выросло более чем на четверть и превысило 15 миллионов человек. По данным ФНС, за прошедший год показатель увеличился на 26,8%.