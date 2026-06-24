Хабаровчанам рассказали о деятельности музыкального театра в годы войны

Лектор — Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, рассказывал о работе театра с самого начала Великой Отечественной войны. Хабаровчанам поведали, как коллектив театра во время гастролей в Комсомольске-на-Амуре получил известия о начале войны. Впоследствии был поставлен вопрос о том, что после завершения ремонта в здании театра, оно будет передано войсковой части № 717 вместе с сотрудниками, обслуживающими здание, под военный госпиталь, который находился там вплоть до окончания войны.