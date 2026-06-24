Хабаровчанам рассказали о деятельности музыкального театра в годы войны

22 Июня в Хабаровске в рамках проекта «У высоких берегов Амура: Хабаровский краевой театр музыкальной комедии (1941−1945)», прошла лекция «Музы не молчали», посвящённая деятельности театра в годы Великой Отечественной войны. Проект реализуется музеем «Мир говорящих машин», Хабаровским музыкальным театром при поддержке Фонда президентских грантов и министерством внутренней и информационной политики Хабаровского края, сообщает hab.aif.ru.
Лектор — Станислав Вадимович Сливко, кандидат исторических наук, рассказывал о работе театра с самого начала Великой Отечественной войны. Хабаровчанам поведали, как коллектив театра во время гастролей в Комсомольске-на-Амуре получил известия о начале войны. Впоследствии был поставлен вопрос о том, что после завершения ремонта в здании театра, оно будет передано войсковой части № 717 вместе с сотрудниками, обслуживающими здание, под военный госпиталь, который находился там вплоть до окончания войны.
В то же время коллектив театра выступал на других сценах города: в Доме Красной Армии (ныне — Дом офицеров Восточного военного округа) и в клубе НКВД им. Ф. Э. Дзержинского (ныне — Хабаровский краевой театр драмы). Также труппа ездила с гастролями и по другим городам страны.
На лекции была поднята тема важности театра в годы ВОВ не только как инструмента общественно-политического воздействия, но и как инструмента культурного развития, способствующего воспитанию зрителя, формированию мыслей о прекрасном, и самое главное — это был способ отвлечься людям от «невеселых мыслей» в тяжёлое для всех время.
Основной частью репертуара театра в те годы была оперетта.
«Люди, которые приходили на эти постановки, уходили с театральных представлений в приподнятом настроении, с ощущением того, что завтрашний день точно будет. Если у нас умеют смеяться в тяжёлые военные годы, значит мы действительно победим… Таким образом, репертуар, казалось бы далёкий от военной тематики, тоже работал на победу», — отметил Станислав Сливко.
При этом за время войны репертуар театра пополнился и, помимо классических венских оперетт, начали появляться спектакли на оборонную тематику, первым из которых стал спектакль «Боевые друзья», который был осовременен и переосмыслен под военные годы.
Важность театра в годы Великой Отечественной войны неоспорима. В сложные времена театр был не просто искусством и развлечением, а «духовным оружием»: он напоминал, ради чего стоит сражаться, и укреплял веру в Победу даже в самые суровые дни.