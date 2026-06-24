Минпросвещения открыло горячие линии по вопросам детских лагерей в Крыму

Минпросвещения организовало горячие линии для родителей в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму. Специалисты предоставят актуальные данные о пребывании детей в детских лагерях.
По вопросам, касающимся пребывания детей в детском центре «Артек», работает единая горячая линия: 8 (800) 600−20−85.
Для вопросов, связанных с загородными лагерями, действует горячая линия Минобразования Крыма: 8 (3652) 24−10−83.
22 июня в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. Часть детей перенаправят в Анапу, остальные вернутся домой. В Севастополе детские лагеря продолжают работу.
Подробнее — в материале «Ъ» «У школьников идет смена лагерей».