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Минпросвещения открыло горячие линии по вопросам детских лагерей в Крыму

Минпросвещения организовало горячие линии для родителей в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму. Специалисты предоставят актуальные данные о пребывании детей в детских лагерях.

Минпросвещения организовало горячие линии для родителей в связи с приостановкой детского отдыха в Крыму. Специалисты предоставят актуальные данные о пребывании детей в детских лагерях.

По вопросам, касающимся пребывания детей в детском центре «Артек», работает единая горячая линия: 8 (800) 600−20−85.

Для вопросов, связанных с загородными лагерями, действует горячая линия Минобразования Крыма: 8 (3652) 24−10−83.

22 июня в Крыму до 1 сентября приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях. Часть детей перенаправят в Анапу, остальные вернутся домой. В Севастополе детские лагеря продолжают работу.

Подробнее — в материале «Ъ» «У школьников идет смена лагерей».

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