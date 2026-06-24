Илон Маск потерял статус триллионера после сокращения состояния до $957 млрд

По итогам последнего пересчёта его капитал сократился на 118 млрд долларов, из-за чего предприниматель больше не входит в число триллионеров. Несмотря на крупное снижение, с начала года состояние Маска остаётся значительно выше январского уровня. Bloomberg оценивает прирост его капитала с начала 2026 года в 338 млрд долларов.