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Снежных барсов подсчитали в Красноярском крае

В Красноярском крае обитают 11 снежных барсов. Всего в России может быть до 100 особей этого редкого вида кошачьих.

В Красноярском крае обитают 11 снежных барсов. Всего в России может быть до 100 особей этого редкого вида кошачьих. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя попечительского совета Межрегиональной Ассоциации «Центр по изучению и сохранению снежного барса “Ирбис”» Али Узденова.

По данным специалистов, точно можно говорить как минимум о 87 ирбисах в России. При этом учесть каждого снежного барса невозможно, поэтому ученые предполагают, что общая численность популяции может достигать от 90 до 100 особей.

Ирбисы в России живут в высокогорных районах. Больше всего их в Республике Алтай, где насчитывается 54 особи. В Тыве обитают 15 снежных барсов, в Красноярском крае 11, в Бурятии семь. По словам эксперта, на всей планете сейчас изучено не больше 14% площади ареала обитания снежного барса.

В Минприроды России ранее заявляли, что численность снежных барсов в стране планируют увеличить до 150 особей к 2030 году.