Снежных барсов подсчитали в Красноярском крае

Ирбисы в России живут в высокогорных районах. Больше всего их в Республике Алтай, где насчитывается 54 особи. В Тыве обитают 15 снежных барсов, в Красноярском крае 11, в Бурятии семь. По словам эксперта, на всей планете сейчас изучено не больше 14% площади ареала обитания снежного барса.