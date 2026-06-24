В посёлке Николаевка мать осуждена за долг по алиментам в полтора миллиона рублей

Как сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области, Смидовичский районный суд признал ранее судимую жительницу Николаевки виновной по части 1 статьи 157 УК РФ. Установлено, что женщина уклонялась от уплаты алиментов на двух своих детей. Она нигде не работала, материальной и иной помощи сыну и дочери не оказывала, при этом неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Однако даже штрафы не заставили её вспомнить о родительских обязанностях.