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В посёлке Николаевка мать осуждена за долг по алиментам в полтора миллиона рублей

В посёлке Николаевка вынесен приговор местной жительнице, задолжавшей своим детям свыше 1,4 миллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

В посёлке Николаевка Смидовичского района вынесен приговор местной жительнице, задолжавшей собственным детям более 1,4 миллиона рублей. Женщина уклонялась от уплаты алиментов, несмотря на неоднократные предупреждения. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в прокуратуре Еврейской автономной области, Смидовичский районный суд признал ранее судимую жительницу Николаевки виновной по части 1 статьи 157 УК РФ. Установлено, что женщина уклонялась от уплаты алиментов на двух своих детей. Она нигде не работала, материальной и иной помощи сыну и дочери не оказывала, при этом неоднократно привлекалась к административной ответственности по статье 5.35.1 КоАП РФ. Однако даже штрафы не заставили её вспомнить о родительских обязанностях.

С учётом позиции государственного обвинителя суд приговорил женщину к 350 часам обязательных работ. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. В прокуратуре напомнили, что уголовная ответственность за неуплату алиментов наступает, если должник уже привлекался за аналогичное нарушение к административной ответственности.

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